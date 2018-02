Erdogan fragt weinendes Mädchen indirekt, ob sie für die Türkei sterben würde

Erdogan entdeckt das Mädchen im Publikum: "Seht mal, was da ist. Kleines Mädchen, was machst du da?" Daraufhin wird das Mädchen auf die Bühne gebracht. "Seht ihr, wir haben Bordo Bereliler (Anmerkung der Redaktion: eine türkische Spezialeinheit der türkischen Streitkräfte) hier. Aber Bordo Bereliler weinen doch nicht."

"Und die türkische Fahne hat sie in der Tasche. Wenn sie fällt, dann wird man sie damit zudecken."

Zunächst versteht man nicht, ob Erdogan Soldaten insgesamt oder das Mädchen meint, dann aber bückt er sich zu ihr runter und spricht sie direkt an:

Erdogan drängt das Mädchen in die Rolle eines Märtyrers. "Krank und widerlich" sei das, kommentierte Journalistin Aslı Sevindim bei Twitter.

Kind in Militäruniform wird auf die Bühne gebracht, muss weinen, wird dann von Erdoğan zurecht gestutzt, dass Soldaten nicht weinen, und danach gefragt ob es bereit ist ein Märtyrer zu werden. pic.twitter.com/xROSEIzCXr

Worum ging es bei dem Auftritt eigentlich?

Um die Kämpfe in Syrien. In seiner Rede verteidigte Erdogan am Samstag die Offensive im nordsyrischen Afrin. Es gehe darum, die Grenzen zu schützen. Seit rund einem Monat kämpfen türkische Truppen um Afrin. Das Gebiet wird bislang von der kurdischen YPG kontrolliert und vom syrischen Machthaber Baschar al-Assad unterstützt.

Die Türkei sieht in der YPG-Miliz den syrischen Ableger der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK). Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind bei den türkischen Angriffen zahlreiche Zivilisten getötet worden – auch viele Kinder. (tagesschau/Welt)

Was für die türkische Regierung ein Anti-Terror-Kampf ist, wird international scharf kritisiert. Der UN-Sicherheitsrat forderte am Samstag eine Waffenruhe binnen 30 Tagen in Syrien. (tagesschau)