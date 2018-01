Dieses Video zeigt, wie armselig Gaffen ist

"Uns ist aufgefallen, dass in den Medien immer häufiger von dreisten und rücksichtslosen Gaffern berichtet wird. Diese Geschichten haben uns sehr berührt und schockiert, deshalb haben wir sie zum Thema unserer Abschlussarbeit gemacht", sagt Elena zu bento. Bis zum Sommer haben sie Film an der FH Dortmund studiert.

In dem fünfminütigen Video fahren drei Freunde mit ihrem Auto an einer Unfallstelle vorbei, sie steigen aus, starten ein Livevideo und schicken Bilder an die Mutter. Am Ende dann der Schock: Es ist die eigene Mutter, die mit dem Wagen verunglückt ist.

"Wir wollten zeigen, wie es sich anfühlen muss, wenn man selbst derjenige wäre, der bei einem Unfall gefilmt wird", sagt Elena. Schließlich könne jeder von uns in dem Auto sitzen.