Studentin wird in Bus-Kofferraum eingesperrt und bittet bei Jodel um Hilfe

Etwa eine Stunde dauert die Fahrt von Klagenfurt bis nach Wolfsberg – dem nächsten Halt des Fernbusses. Eine Stunde, die sich lang anfühlt, wenn man sie in einem Kofferraum verbringen muss. Was tat die 21-Jährige also? Sie teilte ihr Schicksal erst einmal mit der Jodel-Community :

Alles begann in Klagenfurt im österreichischen Bundesland Kärnten, als die Frau aus Graz ihren Koffer in den Gepäckraum des Busses schob und sicher verstauen wollte. "Es handelt sich um eine richtige Tür und einen Einstieg, man muss sich gar nicht groß bücken", erklärt Mario Nemetz, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Kärnten. "Der Fahrer hat die Tür dann vom Steuer aus verschlossen."

Zum Beweis gab es auch ein Foto dazu:

Erst zweifeln noch einige an der verrückten Situation, doch dann folgen erste Mitleidsbekundungen und vor allem viele lustige Reaktionen: "Sei froh, hast jetzt a eigenes Abteil", "#schwarzfahrer" oder "Eigentlich sollt i echt lernen aber das is 100 mal besser". Hilfe gibt es natürlich auch: Jemand bietet an, für sie bei der Hotline anzurufen. Ein anderer macht Mut, dass der nächste Halt in einer Stunde folgt.