Dafür gibt es vermutlich zwei Gründe. Der erste ist, dass sich manche Menschen in Gegenwart anderer unbekleidet doch nicht ganz so wohl fühlen. Der zweite: Unsicherheit über die Rechtslage .

Ganz grundsätzlich gilt in Deutschland: Nackt sein ist nicht verboten.

Es gibt kein Gesetz, dass es untersagt, sich in der Öffentlichkeit auszuziehen. Zumindest dann, wenn man ohne "sexuellen Bezug" nackt ist. Ein sexueller Bezug liegt zum Beispiel bei einem Exhibitionisten vor, den es erregt, anderen Leuten gegen ihren Willen seine Geschlechtsteile zu zeigen. Das ist eine Straftat.

Trotzdem kannst du nicht einfach überall nackt sein. Vor allem nicht an Orten, an denen sich andere Menschen von deiner ungefilterten Körperlichkeit gestört fühlen können. In solchen Fällen kann Nacktheit eine Ordnungswidrigkeit sein: Dann gilt sie nach § 118 des Gesetz über Ordnungswidrigkeiten als "Belästigung der Allgemeinheit". In der Praxis bleibt es zwar in Fällen unerwünschter öffentlicher Nacktheit meistens bei einem Platzverweis – also einer Aufforderung durch Polizei oder Ordnungsamt, einen Ort zu verlassen. Die Nackten kann aber auch eine Geldbuße zwischen fünf und 1000 Euro treffen.

Der § 118 ist allerdings ein sogenannter "Gummiparagraph" – eine sehr allgemein gehaltene Regelung, die sich dehnen, also unterschiedlich auslegen lässt. Deshalb ist in dieser Frage vieles vom Einzelfall abhängig: Ab wann fühlen sich Menschen gestört? Wie empfindlich sind einzelne Ordnungshüter? Und wie legen Richter den Fall aus, sollte er auf ihrem Tisch landen?

Dennoch gibt es Erfahrungswerte, an denen man sich beim Ausziehen orientieren kann – mit denen geben Rechtsportale wie "Anwaltauskunft" FKK-Liebenden einige Richtlinien zur Hand.