Mein Bruder wählt die AfD – wir müssen reden

Dabei hätte ich es wissen müssen: Politik war bei uns zuhause nie ein großes Thema. Offener und versteckter Rassismus hingegen schon. Sätze wie “Der ist zwar kein Deutscher, aber..” haben mich lange begleitet. Ich habe nie etwas gesagt.

So war es leider auch noch 2017. In der vergangenen Woche, wir saßen wieder bei meinen Eltern am Tisch, sagte mein zehn Jahre älterer Bruder: “Eigentlich müsste man rechts wählen”.

"Warum?", habe ich mich gefragt, "Warum 'musst' du rechts wählen? Du hast einen Job, eine Wohnung, ein Auto. Kein Ausländer, kein Flüchtling, und auch nicht die aktuelle Regierung haben dich jemals in deiner Freiheit oder Sicherheit bedroht. Wovor hast du Angst?"

Ich hätte ihn fragen sollen.

Aber ich habe den Raum verlassen. Mal wieder. Weggehen ist keine Lösung, ich weiß. Aber ich war so wütend, so traurig, so hilflos.

Später versicherte er mir, nicht rechts zu wählen. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber selbst wenn – er hat diese Aussage gemacht und ich bin sicher, in dem Moment auch so gemeint.

Hier sieht man, wie Menschen in Berlin nach der Bundestagswahl gegen die AfD demonstriert haben: