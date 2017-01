Art

Eine heiße, kreative und vielleicht sogar einigermaßen unpeinliche Sexszene zu schreiben, gehört zum Schwierigsten, was es für Autoren überhaupt gibt. Die meisten scheitern. Und anders als bei Filmen lenken in Büchern keine hübschen Darsteller von einer schlecht konstruierten Szene ab. So kann man sich zum Beispiel selbst "Shades of Grey" im Kino angucken – lesen will man Sätze wie diesen hier allerdings eher nicht:

"I suck harder and harder … Hmm … My inner goddess is doing the merengue with some salsa moves."