Warum abgewanderte Ostdeutsche ihre Heimat feiern – und zurück ziehen

Back to the roots

Eine Gruppe, die beide Seiten kennt, macht sich in den aktuellen Zahlen dabei besonders bemerkbar: ostdeutsche Rückkehrer. Drei von vier Ostdeutschen, die im Westen leben, sollen heute konkrete Pläne haben, wieder in den Osten zu ziehen. In Facebook-Gruppen wie "Ostdeutsche fernab der Heimat" oder "Weimar around the world" treffen sie sich, und erzählen sich gemeinsam von ihren Träumen.

Das thüringische Eichsfeld hat übrigens die höchste Rückkehrer-Quote in ganz Deutschland: Jeder Dritte zieht hier irgendwann wieder in die Heimat. Wer sind diese Rückkehrer? Welche Geschichten können sie von ihrem zweifachen Grenzübertritt, der keiner war, heute erzählen? Wir haben vier von ihnen befragt. Steffen, 28, studierte in Marburg und lebt heute in einem besetzten Haus in Potsdam

Ich bin in einem kleinen Ort bei Potsdam aufgewachsen. Nach der Schule ging ich für ein Jahr nach Montevideo, Uruguay, um dort in einem Frauenhaus zu arbeiten. Schon während der Schulzeit hatte ich ein Jahr dort verbracht, und in zwei Wochen fliege ich wieder hin. Uruguay, würde ich sagen, ist mittlerweile für mich zu einer Art zweiten Heimat geworden. Nach dem Jahr in Südamerika ging ich zum Politik-Studium nach Marburg. Dass ich nun in einem Teil Deutschlands lebte, der historisch anders gewachsen war als jener, in dem ich aufgewachsen war, bemerkte ich zunächst kaum.

Ins zentral gelegene Marburg ziehen natürlich Menschen aus jeder Region, vielleicht lag es daran. Aber auch als ich vor zwei Jahren in meine ostdeutsche Heimat, nach Potsdam, zurück gezogen bin, habe ich das nicht als Rückkehr in den Osten empfunden – sondern eher als Heimkehr; zurück zur Familie, zur Oma, zu Menschen, die ich gern in meiner näheren Umgebung weiß. Ganz ehrlich: Bei dem Wort "Ostrückkehrer" habe ich sofort die verlassene Prärie vor Augen, aber das ist ja gar nicht so. Die Region um Berlin zum Beispiel profitiert unglaublich durch die Magnetwirkung der Hauptstadt. Schon in den 90ern gab es hier in Potsdam etwa 40 besetzte Häuser, heute sind davon noch immerhin zehn, größtenteils legalisierte, übrig. In einem wohne ich selbst. Im Erdgeschoss dieser Häuser gibt es selbstverwaltete Kneipen, in denen Bier für einen Euro ausgeschenkt wird. Die Leute arbeiten oftmals, weil ihnen die Sache am Herzen liegt, nicht für Geld. Das gab es in Marburg weniger. Dort wird man bezahlt.

Clara Ehrenwerth, 31, hat nach dem Abitur in Erfurt in Hildesheim kreatives Schreiben studiert und lebt heute als Theatermacherin und freie Autorin in Leipzig.

Bild: Judith Grobe

Eigentlich sehe ich mich nicht als Ost-Rückkehrerin. Das klingt ja, als hätte ich es vorher im Osten nicht mehr ausgehalten. Ich bin aber 2007 nicht aus wirtschaftlicher Not oder Perspektivlosigkeit in den Westen gegangen, sondern weil ich in Hildesheim einen Studienplatz bekommen hatte. Hätte man in Cottbus "Kreatives Schreiben" studieren können, ich wäre vielleicht auch dorthin gezogen.

Dass es einen Unterschied zwischen Ost und West gibt, habe ich erst bemerkt, als ich in Hildesheim plötzlich ständig darauf angesprochen wurde, dass ich aus dem Osten komme. Außerdem war ich überrascht, wie wenig meine neuen Freunde aus den alten Bundesländern über die DDR wussten. Plötzlich musste ich Leuten, die so alt waren wie ich und im selben Land aufgewachsen sind, ein Vokabular erklären, das ich als bekannt vorausgesetzt hatte. Viele wussten zum Beispiel nicht, was ein IM ist, also ein Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi.

Unterschiede zwischen Nord und Süd werden immer als liebenswerte Schrullen dargestellt: "Fischköppe da, Lederhosenträger dort". Wenn ein Ossi dargestellt wird, dann entweder mit Trabi oder als Neonazi.

Auffällig finde ich, dass deutsche Geschichte in den Medien immer aus BRD-Perspektive erzählt wird. Dann ist die BRD automatisch "das Normale", die DDR "das Andere". "Deutsch" wird mit "westdeutsch" gleichgesetzt, "ostdeutsch" ist das Abweichende, das immer erst erklärt werden muss. Was sicher auch daran liegt, dass keines der Leitmedien in Ostdeutschland produziert wird. Dass ich zurück nach Leipzig gezogen bin, hing vor allem mit der Aussicht zusammen, hier in einer lichtdurchfluteten Gründerzeitwohnung mit Balkon zu wohnen – statt für die gleiche Miete in einer anderen Großstadt stehend in einem ausgebauten Etagenklo zu schlafen. Und natürlich damit, dass Leipzig momentan die angenehmste und aufregendste Stadt im ganzen Land ist.

Unser Redakteur Marc ist für ein Austauschprogramm zwischen Ost und West. Hier erzählt er, warum:

Marcel Rückert, 19, ist während der Schulzeit durch die Trennung seiner Eltern in den Westen gezogen – und später eigenständig zurückgekehrt.

Über die Grenze, die schon lange keine mehr war, bin ich zum ersten Mal mit 15 getreten: Als sich meine Eltern trennten, zog ich aus meinem Heimatort Letzlingen in Sachsen-Anhalt in den hohen Norden nach Lüneburg.

Lüneburg war eine Studentenstadt mit bestens erhaltener Altstadt. Nicht nur im Stadtbild traf hier das Junge auf das Alte, auch die Menschen gaben sich hier generationenübergreifend die Hand.