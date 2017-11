Diese Bücher kannst du an einem Nachmittag lesen

Auf 128 Seiten erzählt Anna Gavalda von einem Roadtrip. Die Geschwister Lola, Simon und Garance wollen eigentlich zu einer Hochzeit auf dem Land in Frankreich. Wie das bei Familienfesten aber so ist: Schon auf der Fahrt kommt es zum Streit mit der nervigen Schwägerin. Kurzerhand schwänzt das Trio die Hochzeitssause und macht sich auf den Weg zum Bruder, der es nicht zur Hochzeit geschafft hatte.

Diese 80 Seiten lassen uns darüber nachdenken, was Glück für uns bedeutet, was wirklich wichtig ist. Oft genug vergessen wir das, dieses Buch erinnert uns wieder daran.

Du stehst im Supermarkt und plötzlich merkst du, wie die Angst in dir hochkriecht. Das Herz schlägt immer schneller, du hyperventilierst, alles dreht sich, und du willst nur noch weg. Für Nicholas Müller ist das jedes Mal ein bisschen so, als würde er sterben.

Und während er sich in Angst und Selbstmitleid suhlt, ergibt sich für ihn eine Möglichkeit, dieser grausigen Zukunft noch einmal von der Schippe zu springen: In sieben Nächten soll er um sieben Uhr einer der sieben Todsünden begegnen.

Der junge Mann in " Sieben Nächte " steht kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag . Der Tag, der sich für manche Menschen wie ein unsichtbares Tor zur Frührente anfühlt. Wer dreißig ist, hat verloren. Spätestens dann ist das Leben vorbei – denn alles, was folgt, sind Hochzeit, Eigenheim und Pauschalurlaub . Und das will ja nun wirklich niemand, denkt jedenfalls der Protagonist.

Feminismus geht uns alle an. Wer nun an schwere Uni-Vorträge, kratzige Essays oder wütende Streitschriften denkt, kann aufatmen: Denn zum Glück gibt es Chimamanda Ngozi Adichie. Die nigerianische Schriftstellerin bezeichnet sich als Feministin und ist selbst von vielen Debatten und Schachtelsätzen rund um das Thema genervt. Also geht sie es locker an. Und schreibt so darüber, dass wir es alle verstehen.

"We should all be feminists" ist ein kurzweiliger, nie belehrender und trotzdem lehrreicher Appell für mehr Gleichberechtigung. Das Buch ist ein leicht umgeschriebener TED-Talk. Das merkt man dem Text auch an.

Adichie zählt einerseits Negativ-Erlebnisse auf, liefert aber auch Ideen und Lösungsansätze für ein besseres Miteinander. Das macht das Buch für Männer wie für Frauen spannend. Und hellt selbst den düstersten Herbstnachmittag auf.