Großstädter stürmen Mini-Weihnachtsmarkt und lösen Chaos aus

Tausende wollten kommen, Hunderte standen stundenlang im Stau oder steckten mit ihren Autos im Schlamm. Und dann fiel vor Ort auch noch der Strom aus.

So sah der Markt in den Vorjahren aus – dann kam der Facebook-Hype. (Bild: Baumschule Mütherich)

Dabei hatte das alles eigentlich harmlos angefangen.

Mit einer Gutscheinaktion und drei Events auf Facebook wollten die Betreiber einer kleinen Weihnachtsbaum-Plantage dafür sorgen, dass im Advent auch genügend Besucher kommen – nach Kreutzhäuschen zum Mini-Weihnachtsmarkt, der nur aus wenigen Buden besteht, die mitten im Wald stehen.

Weihnachtskrippe, Nikolaus-Darsteller, Spießbraten: "Sie werden hier Dinge finden, die Sie nicht oder selten auf anderen Märkten finden werden", hatten die Macher schon im Vorfeld versprochen.

Was am Wochenende in Kreutzhäuschen passierte, übertraf dieses Versprechen bei Weitem – denn der Markt war und ist derart überlaufen wie wohl kein anderer in Deutschland.