Immer mehr Banken kassieren dich ab: Wie du den Kontogebühren entkommst

" Ähnlich wie ihre Kunden können auch Banken und Sparkassen ihr Geld kaum noch so anlegen, dass es Erträge bringt ", sagt ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands zu Bento. Man leide unter den historischen Niedrigzinsen.

Das Unternehmen bot an, für eine Gebühr von 3,50 Euro im Monat ein Konto zu eröffnen. Nach dem Login aber wird zusätzlich abgerechnet, für jede Aktion muss der Kunde extra bezahlen. So kostet etwa der Abruf des Kontostands zwei Cent.

Wer hohen Gebühren entkommen will und einen neuen Anbieter sucht, sollte a ufpassen und das Kleingedruckte lesen . Bei der Sparkasse Soest etwa sorgte im Dezember ein Girokonto-Angebot für Aufregung ( SPIEGEL ONLINE ).

Ja, das geht. Direktbanken wie DKB, Ing-Diba, Comdirect, N26 und Norisbank bleiben ihrem Kostenlos-Kurs treu: Dort sind die Girokonten und auch das Geldabheben in der Regel gratis. Zum Teil gibt es sogar noch eine Kreditkarte obendrauf.

Leider ist das Gegenteil der Fall. Thomas Hartmann-Wendels geht davon aus, dass nicht nur Sparkassen immer häufiger Gebühren einführen werden: " Auch die anderen Banken müssen Geld verdienen und werden nachziehen ", sagt der Professor für Bankbetriebslehre an der Universität Köln im Gespräch mit Bento. "Viele Institute warten nur darauf, dass eine Bank vorprescht und sich eine blutige Nase holt."

Das führt dazu, dass immer mehr Menschen ihre Bank wechseln. Mit acht Millionen Kunden liegt die ING-Diba als größte Direktbank zwar noch weit hinter den Sparkassen mit 50 Millionen Kunden ( Statista ). An Spitzentagen haben Menschen bei der ING-Diba im vergangenen Jahr jedoch nach eigenen Angaben viermal so viele Konten eröffnet wie 2015, insgesamt rund 400.000.

Auf was muss ich bei den Direktbanken verzichten?

Das gebührenfreie Modell können sich die Direktbanken nur leisten, weil anders als bei Sparkassen und Volksbanken kein Geld in eine Beratung vor Ort fließt. "Die Direktbanken sparen natürlich, da sie kein eigenes Filialsystem haben. Das ist eine teure Angelegenheit mit Raum- und Personalkosten", sagt Hartmann-Wendels.

Wer viel Wert auch einen persönlichen Berater legt, muss also Gebühren in Kauf nehmen. "Wenn Kunden sowieso alles im Internet erledigen, keine persönliche Beratung in der Filiale brauchen und Geld sparen wollen, dann spricht aber nichts gegen eine Direktbank", sagt Hartmann-Wendels.