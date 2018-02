Sind in der Spüle wirklich mehr Keime als im Klo?

"Da sind unglaublich viele Bakterien zu finden“, sagt Bockmühl. "Auch wenn die uns natürlich nicht alle krankmachen.“ Etwa alle zwei Tage sollten Schwämme und Lappen ausgetauscht werden – entweder wirft man sie weg oder man wäscht sie.

Wichtig beim Waschen: "Gegen Keime hilft in der Waschmaschine ein 60-Grad-Programm mit Vollwaschmittel in Perl- oder Pulverform, weil nur das Bleichmittel auf Sauerstoffbasis enthält.“ Flüssigwaschmittel sind in dieser Hinsicht weniger effektiv – es sei denn, man gibt Bleiche separat in die Maschine.

Und in der Küche selbst? Helfen da nur Chemie-Keulen?

"Im Normalfall reichen ganz klassische Reinigungsmittel“, sagt Bockmühl. "Wichtig ist, dass man den Schmutz entfernt, weil in der Regel dort die Bakterien drinsitzen. Beim typischen Schmutz in der Küche hilft Fettlöser am besten.“