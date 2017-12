Unsere besten Hausmittel gegen Kater

Noch im Sitzen ziehe ich die 1,5 Liter auf ex weg. Der viele Zucker und keine Kohlensäure machen diesen Eistee so weich, dass er wie von alleine die Kehle runterrinnt. Danach heißt es: Ablegen und Augen zu. Der Eistee erledigt den Rest .

Wenn ich dann betrunken nach Hause komme, kann ich mich voll und ganz auf die Katerbekämpfung konzentrieren. Beutel aufreißen, Pulver ins Glas, Wasser drauf, umrühren, fertig . Zwei Gläser dieser wunderbaren Flüssigkeit und der Kater ist passé. Denn Oralpädon ist das beste Mittel, um sich am nächsten Tag frisch und munter zu fühlen. Gegen Durchfall entwickelt, versorgt diese Elektrolyt-Glucose-Mischung den Körper, mit allem was er braucht. Es bringt einfach den Salz- und Wasserhaushalt wieder in Schwung und beugt Dehydrierung vor. Und die ist wie wir seit Herr Lehmann wissen, der größte Feind des Trinkers.

So sieht ein besiegter Kater aus!

Maria* aus Kiel glaubt an Grillsoße.

Wenn es den Abend vorher so richtig zur Sache geht, platzt mir morgens immer der Schädel. Es wummert immer in meinem Kopf und die Augen treten langsam hervor. Das Einzige, was mir dann hilft, sind Tabletten. Nur wird mir auf leerem Magen immer so dermaßen schlecht davon, dass ich gleich wieder aufs Klo muss.

Mein Wundermittel gegen solche Beschwerden heißt: Grillsoße mit BBQ-Geschmack. Sie füllt den Magen und strapaziert ihn nicht zu sehr. Kurz nach dem Aufwachen geht es dann direkt zum Kühlschrank. Leicht gekühlt in einer Glasflasche wartet sie dort auf mich. Da darf nicht mehr lange gezögert werden. Direkt ansetzen und so viel runterkippen wie möglich ist die Devise. Denn eine halbe Flasche muss es schon sein.

Danach geht es einem immer besser. Das Salz gleicht den Mangel an Mineralstoffen aus und der Zucker gibt dem Körper die nötige Kraft um den Kater niederzuringen.

Das Beste ist aber der Geschmack. Nach einem kräftigen Zug an der Grillsoßen-Flasche lege ich mich immer noch mal hin und schlafe mit einem süßsauren Geschmack auf den Lippen wohlig ein. Schon öfter habe ich dann noch von wunderbaren Grillabenden geträumt. Das besiegt wirklich jeden Kater.







*Maria heißt nicht wirklich so und möchte lieber anonym bleiben.