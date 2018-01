Kinder können das Trump-Jahr einfach am besten zusammenfassen

1. Trump soll damit gerechnet haben, die Wahl zu verlieren. Der Plan für die Rückkehr in ein Leben ohne Politik stand bereits fest. Wolff erklärt: 1. Trump soll damit gerechnet haben, die Wahl zu verlieren. Der Plan für die Rückkehr in ein Leben ohne Politik stand bereits fest. Wolff erklärt:

3. Trump wollte ungern ins Weiße Haus ziehen, schreibt der Autor. Der Präsident und die First Lady schliefen in getrennten Schlafzimmern, und Trump verbiete den Mitarbeitern, Sachen aufzuheben, die er auf den Boden wirft. 3. Trump wollte ungern ins Weiße Haus ziehen, schreibt der Autor. Der Präsident und die First Lady schliefen in getrennten Schlafzimmern, und Trump verbiete den Mitarbeitern, Sachen aufzuheben, die er auf den Boden wirft.

Sein Berater Steve Bannon soll über Trump gesagt haben: "Er ist nach Russland geflogen und dachte, er könnte Putin treffen. Aber Putin gibt einen Scheiß auf ihn. Also hat er es weiter versucht." Sein Berater Steve Bannon soll über Trump gesagt haben: "Er ist nach Russland geflogen und dachte, er könnte Putin treffen. Aber Putin gibt einen Scheiß auf ihn. Also hat er es weiter versucht."