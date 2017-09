Ist es wirklich ungesund, sich auf öffentlichen Toiletten hinzusetzen?

Die zentrale Regel ist gleichzeitig die einfachste: Hände waschen – und zwar gründlich! Das haben wir alle schon als Kinder gelernt, aber vermutlich nehmen wir uns nur selten genug Zeit dafür. "Für eine gründliche Reinigung gibt man Seife und Wasser auf die Hände, reibt sie 30 bis 60 Sekunden ein und spült sie dann gut ab.“ Die Expertin sagt: "Die meisten Menschen sind dabei zu oberflächlich und es ist erschreckend, wie viele sich nach der Toilettenbenutzung überhaupt nicht die Hände waschen.“

Welches Risiko wird unterschätzt?

Bei einer Sache sollten wir aufpassen. Auch wenn wir uns noch so gut die Hände waschen wollen: Seife am Stück ist die falsche Wahl. "So etwas gibt es manchmal in der kleinen Toilette an der Tankstelle, das hat in öffentlichen Bereichen aber nichts verloren“, stellt Dr. Reichardt klar. "Dort sollte es Seifenspender geben, genau wie Papierhandtücher statt Stoffhandtüchern.“ Sonst besteht die Gefahr, dass wir uns am Ende dort noch Erreger einfangen.