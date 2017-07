Viele Tiere werden zum Transport eingesetzt, zum Beispiel Esel, Ochsen, Kamele, Pferde. In Schweden und Russland wurden auch (erfolglos) Elche getestet. Viele Tiere werden zum Transport eingesetzt, zum Beispiel Esel, Ochsen, Kamele, Pferde. In Schweden und Russland wurden auch (erfolglos) Elche getestet.

In der Antike auch sehr als Transport- und Kampftier beliebt: der Elefant. Hannibal brachte sie sogar von Afrika über Spanien und die Alpen – um Rom anzugreifen. In der Antike auch sehr als Transport- und Kampftier beliebt: der Elefant. Hannibal brachte sie sogar von Afrika über Spanien und die Alpen – um Rom anzugreifen.