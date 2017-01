Wenn dein Bruder Trump verteidigt

Today

Ein Geschwister-Chat zum Machtwechsel im Weißen Haus

So ist es bei Lyric und Sean. Die beiden Geschwister aus Detroit sind sich in Sachen Politik völlig uneinig. Lyric ist 28 Jahre alt und arbeitet als Krankenschwester in einer psychiatrischen Klinik. Sie hat in den Vorwahlen für den sozialistischen Bernie Sanders gestimmt und in der Präsidentschaftswahl für Hillary Clinton. Mit ihrem Bruder Sean (27 und Marine beim US-Militär) ist sie oft auf Facebook aneinander geraten. Er hat zwar nicht gewählt, war allerdings heftiger Clinton-Gegner und oftmals auch Trump-Verteidiger.

Zum Amtsantritt von Donald Trump haben wir mit ihnen über Hoffnungen, acht Jahre Obama und Politik am Esstisch gesprochen: