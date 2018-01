Husten und Schniefen überall – ab wann sind Kollegen und Freunde nicht mehr ansteckend?

Wir haben nachgefragt: bei Dr. med. Daniela Huzly, der Bundesvorsitzenden des Berufsverbands der Ärzte für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie.

Wie werden Erkältungen überhaupt übertragen?

Im Normalfall läuft die Ansteckung indirekt ab, denn es passiert zum Glück nur selten, dass uns ein Erkälteter direkt in den Mund hustet. Der wahrscheinlichere Fall: Jemand niest in seine Hand oder putzt sich die Nase, dabei kommen Erkältungsviren an seine Finger, von dort auf die Türklinke oder an den Einkaufswagengriff, von dort an unsere Hände – und dann irgendwann in unseren Mund. "Vor allem auf Kunststoffoberflächen können Viren lange überleben", sagt Huzly. "Unter dem Mikroskop sieht man, dass diese Flächen eine poröse Struktur haben, in der sich infektiöse Tropfen mehrere Stunden oder sogar Tage halten."