Wie heizt man eigentlich richtig?

Was darf vor der Heizung stehen – und was auf keinen Fall?

"Man sollte mit gesundem Menschenverstand an die Sache herangehen", sagt Schuberth. "Wenn vor einer laufenden Heizung ständig schwere Vorhänge zugezogen sind, dann staut sich die Wärme und das Zimmer wird nicht geheizt." Auch eine große Couch sollte nicht komplett vor der Heizung stehen – es sei denn, sie steht auf Füßen. "In dem Fall kann der Heizkörper die abgekühlte Luft über den Boden anziehen und oben warme Luft abgeben." Aber am besten wäre es, den Bereich vor der Heizung möglichst freizuhalten, besonders vor dem Thermostat-Kopf: Denn der muss die Temperatur im Raum wahrnehmen können, um richtig zu arbeiten.

Dann müssen wir jetzt nur noch richtig lüften…

Wer bei laufender Heizung das Fenster auf Kipp stehen hat, verschwendet Energie – so viel ist klar. Aber in welcher Form und wie oft sollten wir die Wohnung lüften? "Zweimal täglich Stoßlüften wäre gut“, sagt Schuberth. "Dabei sollte man die Heizung herunterdrehen. Sonst versucht sie, die niedrige Temperatur auszugleichen, man heizt also wirklich aus dem Fenster heraus." Wenn es draußen richtig kalt ist, reichen wenige Minuten, bis die Luft im Raum komplett ausgetauscht ist. Wenn es zehn Grad sind, sollte man dem offenen Fenster fünf bis zehn Minuten Zeit geben. Ein Sonderfall: Wenn Wäsche in der Wohnung trocknet, sollten wir länger und öfter lüften – sonst sammelt sich Feuchtigkeit und das kann wieder zu Schimmel führen.