Anti-Hartz IV Aktion: Wer hinter #happyhartz steckt

Eigentlich sollte die Kampagne noch bis Samstag laufen. Nun flog die Geschichte früher auf.

Am Ende, so hatte es sich der Verein vorgestellt, sollte die Erkenntnis stehen: Die Menschen in den Videos sind tatsächlich Hartz IV-Bezieher. "Dass alles zu früh aufgeflogen ist, ist natürlich blöd", sagt Cornelsen. "Wir wollten eigentlich am Wochenende eine Seite live stellen mit Videos der Menschen, die zu sehen waren. Die sind jetzt noch gar nicht fertig."

Und damit nicht genug: Es gibt Kritik von prominenter Seite. Inge Hannemann, Politikerin der Linken, Aktivistin für das soziale Grundeinkommen, Mit-Gründerin von Sanktionsfrei ohne aktive Rolle im Verein und ihrerseits scharfe Kritikerin von Hartz IV twitterte: