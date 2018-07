Wie gefährlich sind diese Smartphone-Krankheiten?

Wie gefährlich können die Veränderung an der Hand also werden? Laut Meier sind die ersten Symptome Überlastungsschmerzen. "Eigentlich wechselt man dann ja die Position, um die Muskeln zu entlasten", merkt Meier an. Tut man dies nicht, können sogar Gefühlsstörungen in den Fingern auftreten, bei Patienten mit Rheuma kann es zu einer Verschlimmerung führen.