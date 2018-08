"Obike" hatte für den geplanten Start in Hamburg die Fahrräder mit Containern in die Stadt gebracht, sie sollten eigentlich nur für kurze Zeit in der Lagerhalle von Harald Ploß landen. Bis Ende August will er die Fahrräder jetzt aus seiner Halle haben. (Hamburger Abendblatt)

Zwischenzeitlich gehörten die Fahrräder der Schweizer Firma "Umzug24". Mittlerweile habe der Unternehmer Osman Tazik sie erworben, sagte Ploß. 6000 von ihnen habe er an einen norwegischen Kunden weiterverkauft.

200 der Fahrräder darf Ploß nach eigenen Angaben behalten – sie will er an Flüchtlingsunterkünfte verteilen. 50 von ihnen gehen an eine Erstaufnahmeeinrichtung in Schkeuditz in der Nähe von Leipzig. Wer die anderen 150 Räder bekommt, steht noch nicht fest.

Die restlichen 3800 Fahrräder stehen noch zum Verkauf – für 69 Euro pro Stück.