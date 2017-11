Ist es wirklich ungesund, mit den Fingern zu knacken?

Immerhin: Man kann das Knackgeräusch nicht ununterbrochen erzeugen, der Körper sorgt für natürliche Pausen dazwischen: "Wenn es einmal geknackt hat, muss man erst wieder das Gas entstehen lassen, das dauert einen Moment. Man kann die Finger also nicht alle zwei Sekunden knacken lassen."

Was steckt dahinter, wenn Gelenke von selbst knacken?

Wenn es beim Aufstehen oder beim Sport in den Gelenken knackt, dann ist sofort der erste Gedanke: "Ich werde alt." Was passiert dabei im Körper? Und ist es wirklich ein Zeichen dafür, dass die besten Jahre vorbei sind? "Bei dieser Art des Knackens springen meistens Sehnen über Knochenabsätze", sagt Flechtenmacher. "Das ist ganz normal und passiert natürlicherweise – und mit dem Alter hat das nichts zu tun."

Und wie ist es, wenn man ein Gelenk ab und zu mal knacken lässt, weil es sich verspannt anfühlt?

Dieses Phänomen kennen vermutlich viele von uns: In Hand oder Fuß fühlt es sich irgendwie komisch an, ein Knacken scheint alles zu lösen. Ist auch das nur Einbildung? "An den Extremitäten gibt es so viele Gelenke, da können sich schon mal Sehnen verhaken", erklärt Flechtenmacher. "Wenn man das zum Beispiel am Fuß spürt, kann man es durch etwas Bewegung lösen. Man hört ein leises Knacken und spürt, dass es sich entspannt." Das Gefühl hat also einen Grund – und die Erleichterung durchs Knacken ist unproblematisch.