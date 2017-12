Wie viel Nazi steckt wirklich in der Schrift im Sachsen-Panzer?

Viele bedeutende naturwissenschaftliche Publikationen des Kaiserreichs wurden auch im Ausland gelesen, da brauchte es eine international gebräuchliche und leicht lesbare Schrift. In der Weimarer Republik verbreitete sich Antiqua dann weiter, auch wenn es weiterhin noch Bücher mit Fraktur-Schrift gab. Nazis haben diese Schrift also nicht erfunden.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Schrift weniger einflussreich, auch, weil sie schwer zu lesen ist. Die Druckschrift, die wir heute verwenden – in Fachsprache nennt man sie Antiqua – setzte sich zunächst im Bereich Naturwissenschaften durch.

Die Ästhetik ist die Gleiche wie bei der Frakturschrift und deren Geschichte geht bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts zurück. Sie hat sich über die Jahrhunderte im deutschen Sprachraum immer weiterentwickelt und leicht verändert.

Wo taucht die gebrochene Schrift heute noch auf?

Zum Beispiel bei Bands in der rechtsextremen Musikszene. Sie wollen ganz klar Assoziationen zur NS-Zeit hervorrufen. Obwohl das historisch schief ist.

Gebrochene Schrift beziehungsweise Fraktur ist zwar die Schrift, die im "Dritten Reich" vorwiegend erschien und die wir deshalb mit dem Nationalsozialismus verbinden. Es ist aber weder eine Schrift, die von den Nazis erfunden wurde, noch wurde sie in der NS-Zeit uneingeschränkt propagiert.

Was bestimmt für viele überraschend ist: Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" verwendete Fraktur noch heute auf der Titelseite. Auch die Evangelische Kirche hat noch in den Fünfzigerjahren die Bibel in Fraktur drucken lassen – und das bestimmt nicht, weil sie NS-Klänge damit anstimmen wollte.