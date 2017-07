Nach Party in Containerdorf: Polizisten beschweren sich über fehlendes Klopapier

Today

In Bad Segeberg herrschten "unzumutbare Zustände".

Es wird nicht ruhig um das Containerdorf in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein, in dem Polizisten während des G20-Gipfels in Hamburg untergebracht werden sollen.



Erst zu Beginn der Woche mussten 220 Beamte aus Berlin wieder nach Hause fahren – sie hatten zu hart gefeiert (bento). Ein Polizisten-Pärchen soll in der Öffentlichkeit Sex gehabt haben, Beamte sollen an einen Zaun uriniert haben, zudem gab es Beschwerden über Partykrach und Sachbeschädigung.



Daraufhin schickten die Einsatzleiter die Beamten zurück nach Berlin.