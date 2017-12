Völlig überbewertet: Fischermützen

In der Form erinnert sie an den Besuch beim Friseur unserer Kindheit: Trotz scheuer Bitte, nicht zu viel abzuschneiden, kriegt man doch wieder einen Topfschnitt ab.

Als Frisur war das vielleicht nicht schön, aber wenigstens praktisch: Schnell geschnitten, schnell getrocknet, nie gestylt. Für die Mütze gilt das nicht: der Oberkopf ist maximal bis zu den Ohren warm, aber wenn mal ein bisschen steife Brise (wir müssen ja im Slang bleiben) im Berliner Schiller-Kiez oder durch die Hamburger Schanze weht, dann bleiben die Ohren kalt.

Somit wird die Mütze als das entlarvt, was sie eigentlich ist: Ein nicht-funktionales Accessoire.



Klar: nachdem die Gentrifizierung der traditionellen Arbeiterkieze in deutschen Großstädten ja nun fast vollständig geschafft ist, muss man sich ja etwas suchen, was man sich aneignen kann – in diesem Fall eben Arbeitermode als Trend. Das ist nicht neu: Von Holzfällerhemden über Latzhosen und Jeans bis hin zum Lug-Boot hat sich Mode immer gern beim "working man" bedient. Und sie von ihm entfremdet.

Derzeit gehört in diese Reihe auch die trendige Neuauflage der sirenengelben "Friesennerz"-Regenjacke (die völlig zurecht ihren Platz in Marketingkampagne für Horrorfilme und Serien wie Netflix's "Dark" und der Neuverfilmung von "Es" gefunden hat).