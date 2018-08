Die Sonne scheint, die Hitze drückt, man verbringt den Tag am See. Alles könnte so schön sein, aber dann bricht Panik aus. Das Kind auf dem Badetuch nebenan verschluckt beim Trinken eine Wespe. Der Rentner auf der Liege bekommt einen Sonnenstich. Der Freund tritt in eine Glasscherbe. Was tut man in solchen Fällen?