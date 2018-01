Ist täglich Duschen ungesund?

In dieser Rubrik beantworten wir kleine Fragen des Alltags. Wenn du auch gerne eine beantwortet hättest, schreib uns an fühlen@bento.de .

Wer seinem Körper in diesem Fall zu viel Wasser zumutet, bekommt die Folgen zu spüren: "Die Haut ist erst trocken, wird dann schuppig, dann können sich Entzündungen und Ekzeme bilden.“ Deshalb gilt: Bei trockener Haut seltener duschen oder ansonsten kurz und mit kaltem Wasser. Denn dabei wird der Säureschutzmantel weniger stark angegriffen – und trockene Haut kann ihn nicht so schnell wieder aufbauen wie eher fettige Haut.

Und wie sieht es mit Haarewaschen aus? Auch hier hört man oft, dass viele Menschen es mit der Pflege übertreiben…

"Auch dabei kommt es auf die Empfindlichkeit der Kopfhaut und auf die Pflegeprodukte an", sagt Schlossberger. Es ist also nicht grundsätzlich problematisch, wenn man darauf achtet, was auf den Kopf kommt: "Silikone gehören natürlich nicht ins Haar und schon gar nicht täglich. Aber mit einem milden Shampoo ohne Duft und Konservierungsstoffe ist es unbedenklich." Friseure sind sich in dieser Frage nicht einig, es gibt zum Beispiel verschiedene Auffassungen darüber, ob man die Talgproduktion anregt, wenn man die Kopfhaut beim täglichen Waschen zu viel massiert – und die Haare dadurch schneller fettig werden.

Ob täglich oder seltener in Benutzung: Worauf sollten wir bei Duschgel und Shampoo achten?