Feindliche Übernahme: Die Partei kapert 30 AfD-Facebook-Gruppen

Es ist eine feindliche Übernahme: Die Satire-Partei " Die Partei " hat in der Nacht zum Sonntag nach eigenen Angaben 30 geheime Facebook-Gruppen der rechten Partei AfD gekapert.

In dem Clip erklärt Shapira den Gruppenmitgliedern, wie die Social-Media-Strategie der AfD funktioniert: Besonders Männer zwischen 40 und 50 Jahren würden gezielt in diese Gruppen eingeladen, Männer, die sich mit den sozialen Medien nicht so gut auskennen. Einmal Mitglied, bekämen sie fortan immer mehr Freundschaftsanfragen von rechten Profilen – die Gruppen funktionieren wie ein Verteiler.



Das Gemeine daran: Diese Freundschaftsanfragen kämen nicht von echten Menschen, sondern Bots, die automatisiert tausende Menschen adden, sie dann in noch mehr Gruppen einladen und in all diesen Gruppen automatisiert Inhalte posten.