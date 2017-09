"Ich wäre gern Taylor Swift“ – Die Foo Fighters über Versagensängste und Karma

Im Raum:

Dave Grohl (Frontmann, Publikumsverführer und, kann man immer noch nicht weglassen, Ex-Nirvana-Schlagzeuger)

Taylor Hawkins (Schlagzeuger, Interview-Buddy und Sänger des neuen Songs, für den Paul McCartney im wörtlichsten aller Sinne trommelt)

Rami Jaffee (Keyboarder, der Mann fürs Elektronische )

Die Foo Fighters haben den Ruf, die "nicest Dudes of Rock" zu sein: kollegial, mit korrekten Antworten auf unkorrekte Fragen.

Ein bisschen Warmreden über die Band The XX, die Dave sich am Vorabend angeschaut hat, über die Sängerin ("She is cool, Dude!") und die visuellen Effekte ("Die hatten einen Regenbogen aus Licht und Rauch, das hab ich so noch nicht gesehen!"). Rami und Taylor verstecken sich hinter Sonnenbrillen, allein Dave guckt einem direkt in die Augen, hellwach, kumpelig, freundlich – Medienprofi.

Man will jetzt die fröhliche "Quatschen wir miteinander"-Stimmung nicht sofort versauen, aber trotzdem sanft überleiten in das Interview, denn eines steht fest: Diese drei könnten problemlos die kommenden 20 Minuten mit Fachsimpelei über Lichtshows verbringen, also:

bento: Wenn ihr ein anderer Star sein könntet, ob The XX oder Lady Gaga, wer wärt ihr gern?

Rami: Das Mädel von The XX.

Dave: