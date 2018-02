Wie gut kennst du dich mit Namen aus?

Du hast einen. Ich hab einen. Manche Menschen haben sogar mehrere davon: Namen.

Doch die wenigsten kennen die Bedeutung ihres Vor- oder Nachnamens. Namenforschung, in der Fachsprache Onomastik, ist ein hochgradig interdisziplinäres Forschungsgebiet, das sogar an Universitäten gelehrt wird (in Deutschland allerdings aktuell nur an der Uni Leipzig). Ein Onomastik-Student lernt und forscht über Herkunft, Bedeutung und Verbreitung von Namen.