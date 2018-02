So widerlich reagiert die AfD auf die Freilassung von Deniz Yücel

Abgesehen davon, dass dieser Vorwurf absurd ist: Journalist ist in Deutschland aus gutem Grund keine geschützte Berufsbezeichnung . Das ist eine Lehre aus der Nazizeit . Denn so kontrolliert der Staat nicht, wer sich Journalist nennen darf und von der Pressefreiheit profitiert.

National-Borderliner #Yücel hätte in Deutschland schon längst wegen Beleidigung und Volksverhetzung Gefängnis von innen erleben sollen. https://t.co/bZnpfhrkJi

Die Kolumne ist satirisch gemeint, es hilft, sich die gesamte Kolumne durchzulesen. Die AfD reißt den Satz seit Jahren aus dem Kontext und macht so Stimmung gegen Yücel, der dazu ja auch noch einen Namen trägt, der für AfD-Ohren nicht deutsch klingt. Das allein scheint zu genügen, um die AfD zu triggern:

In ihrer Argumentation sind die AfD-Politiker dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan auffällig ähnlich . So sagte AfD-Politiker Jörg Meuthen, es wäre schön, wenn Yücel die Haft "zur Besinnung genutzt hätte". ( MDR )

Nachtrag: Jörg Meuthen, AfD sagt dem ZDF zur Freilassung: "Herr Yücel ist da unserer Meinung nach zu Unrecht festgehalten worden und daher begrüßen wir das. Wir verbinden das mit der Hoffnung, dass Herr Yücel in türkischer Haft auch ein wenig zur Besinnung gekommen ist."

Auf Twitter streiten sich Journalisten nun, ob man die Äußerungen der AfD überhaupt weiterverbreiten sollte, indem man über sie berichtet. In der Tat haben sich AfD-Politiker schon in der Vergangenheit immer wieder möglichst skandalös geäußert, um so Aufmerksamkeit zu erregen.

Andreas Petzold, Herausgeber des "Stern", weist auf das Gegenargument hin: Lässt man jede Grenzüberschreitung der AfD unkommentiert, "könnten diese Leute noch auf die Idee kommen, sie seien der Mainstream".