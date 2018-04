Wer in Deutschland zur Schule gehen möchte, muss erstmal lernen, wie die Menschen hier ticken.

Das findet zumindest Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern. Und wie Deutsche ticken, das lernt man natürlich nicht am besten unter Deutschen, sondern in der Schule.

Deshalb hat er in einem Interview mit der Bild am Sonntag angekündigt, dass Grundschüler aus Einwandererfamilien in seinem Bundesland künftig zuerst einen Deutsch- und Werteunterricht absolvieren müssen, bevor sie in eine normale Klasse dürfen. Nur wer diesen Kurs besteht, darf am regulären Unterricht teilnehmen.