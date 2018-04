Ob Gras, Koks oder MDMA – Rausch wird in Deutschland gekauft und verkauft, auf Straßen, in Clubs und in Wohnzimmern. Das ist politisch nicht gewollt, entspricht aber der Realität: laut der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung haben im Jahr 2015 10,2 Prozent der Jugendlichen und 34,7 Prozent der jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren mindestens einmal in ihrem Leben illegale Drogen konsumiert, die Zahl der Drogentoten ist 2015 um 18 Prozent gestiegen, auf 1226 Tote.

Eine zentrale Rolle spielen dabei Dealerinnen. Weil ihre Tätigkeit illegal ist, funktioniert ihr "Beruf" nach undurchsichtigen Regeln. Gleichzeitig sind Konsumenten aber gezwungen, ihnen zu vertrauen, wenn sie nicht auf die Droge verzichten wollen oder können.

Deshalb haben wir einen von ihnen Dinge gefragt, die Dealer uns normalerweise nie erzählen würden – und er hat ausgepackt. Anonym natürlich. In seinem bürgerlichen Leben studiert er.



1. Die Gewichtsangaben stimmen nie.

"Egal wo du deine Drogen kaufst, du kriegst nie die Menge, die du bestellt hast.

Auf der Straße ist es am Schlimmsten. Die Dealer können machen, was sie wollen. Oft läuft der Handel so schnell ab, dass der Kunde sich die Ware gar nicht genau angucken kann. Ein Gramm entspricht dort niemals einem Gramm. Oder du rauchst Petersilie und merkst es gar nicht.