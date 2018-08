Warum hat sich die Bundeswehr für diese Art und Weise der Werbung entschieden?

"Die Kampagne bedient sich der Signale einer Spiele-Werbung und stellt dann die Sinnfrage: 'Echte Kameradschaft statt Single-Player Modus?' oder 'An deine Grenzen gehen, statt in deinem Level festhängen?'. Die Headlines 'Multiplayer at its best!' und 'Mehr Open World geht nicht!' lesen sich dabei zunächst wie Rezensionen für ein neues Game. Auf den zweiten Blick erkennt man darin jedoch die Werte der Bundeswehr – Kameradschaft und der Einsatz für eine freie Welt", so die Erklärung des Pressesprechers.