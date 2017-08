Was hinter der Angst vor einem geheimen Facebook-Wahlkampf steckt

Was kann man bei Facebook-Ads einstellen? Was kann man bei Facebook-Ads einstellen?

Ein fiktives Beispiel : Die CDU könnte Menschen, die in einer großen Stadt leben und die Antilopen Gang hören, eine Werbung mit Angela Merkels " Wir schaffen das " zeigen. Anhängern der Band "Frei.Wild" könnte die CDU hingegen eine harte Linie gegenüber Asylbewerbern verkaufen.

Facebook kennzeichnet solche Beiträge mit dem Hinweis "Gesponsert" . Oft werden so Beiträge, die auf einer Seite bereits veröffentlicht wurden, zusätzlichen Nutzern angezeigt.

Was ist so gefährlich an der Facebook-Werbung?

Auf den ersten Blick spricht nichts dagegen, Wahlwerbung auf die Interessen von bestimmten Wählergruppen zuzuschneiden. Einen Flyer für eine Party würde man auch eher einer jungen Frau als einer alten Dame in die Hand drücken.

In der Vergangenheit wurden Wahlkämpfe aber vor allem in der Öffentlichkeit ausgetragen. Auf Plakaten, in Fernsehsendungen, bei Diskussionsrunden und auf Websites.

Jetzt gibt es Facebook – und immer mehr Geld fließt in Online-Wahlkampf. Je mehr Wahlkampf-Geld für personalisierte Werbung ausgegeben wird, desto mehr verschwindet der Wahlkampf aus der Öffentlichkeit. (Politikviernull, Heinrich Böll-Stiftung)

Das bedeutet:

Der Wahlkampf wird intransparent. Wähler, Medien und Wissenschaftler können nicht nachvollziehen, wie und mit welchen Versprechen Wähler geworben werden. Wenn Menschen in ihren Überzeugungen immer nur bestärkt werden, kann sich ihre Sicht auf die Welt zunehmend verengen. Die Versprechen können nicht von Medien eingeordnet werden. Dabei sollen Journalisten doch überprüfen, was Politiker und Parteien behaupten. Die Verbreitung von Falsch-Meldungen – Fake News – wird einfacher, weil die Öffentlichkeit sie nicht widerlegen kann. Politische Gegner können sich gegen versteckte Attacken nicht wehren. Ein Diskussion über politische Themen wird erschwert, weil den Nutzern eine gemeinsame Informationsgrundlage fehlt.

Die Sorgen sind begründet: Vor der Wahl in den USA hat das Wahlkampfteam von Donald Trump afroamerikanischen Bürgern Fake-Videos gezeigt, in denen Hillary Clinton schwarze Männer angeblich als Raubtiere bezeichnet. Die Videos sollten die Wähler verunsichern und von der Wahl Clintons abhalten. (NZZ)