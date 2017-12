Ab nächstem Jahr gibt es keine Bleigießen-Sets mehr zu kaufen

Ist es ein Berg? Ein Ei? Oder doch ein dicker Fisch? Und was bedeutet das dann für mich? Bei Bleigießen ist unsere Fantasie gefragt, aber genau das macht das Silvester-Spiel ja so lustig. Mit einem leichten Schwips einen Blick in die Zukunft werfen ­– das hat in Deutschland Tradition.

Aber die geht nun zu Ende – zumindest so, wie wir sie kennen.