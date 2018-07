3

Ist also alles rosig in Berlin?

Nein. Wer sein Kind in einem Kindergarten anmelden möchte, lässt sich in Berlin derzeit auf ein Glücksspiel ein. Denn es gibt nicht ausreichend Plätze für jedes Kind. Allein 3000 Kindern fehlten nach Schätzungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Berlin im Frühjahr noch ein Kitaplatz. (rbb)

Kurzfristig wurde eine "Taskforce" eingerichtet, um fehlende Plätze besser zu vermitteln – ohne große Auswirkung (Tagesspiegel). Denn an Räumen mangelt es nicht – aber an Erzieherinnen und Erziehern. Mindestens 900 fehlen in den kommenden Monaten.

Entsprechend loben nicht alle die Kostenlos-Kitas. Paul Fresdorf, bildungspolitischer Sprecher der FDP, meint, mehr statt weniger Geld wäre besser gewesen: