"Babylon Berlin": Was ist Kriegszittern?

Der Kommissar Gereon Rath liegt neben der Kloschüssel, krümmt sich. Sein ganzer Körper zittert. Urin durchtränkt seine Hose. Er ist ein gebrochener Mann im Kampf mit seinen Erinnerungen. Erinnerungen an die schrecklichen Kriegstage des Ersten Weltkrieges, an Blut, an Leichen.

Rath ist die Hauptfigur in Deutschlands bislang teuerster Serie "Babylon Berlin", die seit Freitag auf Sky zu sehen ist. Rath, ein ehemaliger Soldat, arbeitet zu Zeiten der Weimarer Republik bei der Sitten-Polizei in Berlin, hat es mit Prostituierten und Pornoproduktionen zu tun. (bento)