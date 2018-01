Ich habe gelernt, mit meiner Angst zu leben – dank dieser beiden Worte

In meinem Fall bedeutete das, dass ich meine Sachen gepackt habe und in eine andere Stadt gezogen bin. Das war ein einziges großes Date mit mindestens der Hälfte meiner Ängste. Eine andere Sache, die ich seitdem mache: Ich sage, was ich will und brauche. Das ist unglaublich schwierig, weil jemand sagen könnte: Nö, kriegst du nicht. Weil es peinlich sein kann zu sagen, dass man etwas Bestimmtes braucht und will. Obwohl man weiß, dass andere das vielleicht nicht verstehen.

Die Ängste werden kleiner seitdem. Sie sind nicht weg, kein bisschen. Sie schreien auch jetzt oft laut und sie nerven vehementer. Aber:

Meine Ängste sind Wegweiser.

Sie sagen: Lauf weg, versteck dich, hau ja ab. Aber wie jedes Schild kann man sie auch umdrehen. So wird aus "lass das lieber sein" bei mir "Mach trotzdem". Und dann, ganz langsam, folge ich den Wegweisern, die Landschaft wird weiter, die Luft besser und irgendwann stehen nur noch Warnschilder an den Schluchten und Kanten, an den wirklich gefährlichen Orten. Und dazwischen ist Horizont und Neugier.

