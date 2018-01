Verpflichtender Alterscheck bei Flüchtlingen? So schwierig ist der Test wirklich

Für viele in Deutschland bedeutet der 18. Geburtstag große Erleichterung. Endlich Autofahren, endlich so lange auf Partys bleiben, wie man will. Die Eltern nicht mehr um Erlaubnis fragen.

Für Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, hat die Volljährigkeit eine ganz andere Bedeutung. Ob man volljährig ist oder nicht, entscheidet über die gesamte Zukunft. Darf man noch zur Schule gehen? Wie wird man untergebracht und betreut? Ist man vor eine Abschiebung geschützt?

Im November 2017 lebten in Deutschland laut Bundesfamilienministerium rund 31.300 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Genau kann man das aber nicht sagen, weil sich viele angesichts der besseren Aussichten auch als jünger ausgeben und keine Papiere dabei haben. (Bayerischer Rundfunk)