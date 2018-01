Was mit deinem Körper passiert, wenn du einen Monat keinen Alkohol trinkst

Ich würde nicht sagen, was gesünder ist, sondern was weniger schlecht ist. Das sogenannte binge-drinking, Rauschtrinken, also vier oder fünf Drinks an einem Abend, ist auf jeden Fall schlechter. Wir wissen heute, dass dabei tatsächlich Nervenzellen zugrundegehen.

Wenn man das häufig macht, tut das der Leber auch nicht gut. Noch schlechter: Chronisch jeden Tag den Viertel Liter Wein trinken und dann am Wochenende den Binge noch oben draufsetzen. Als gesunder Mensch ist man aber mit den gleichen vier Gläsern Wein auf die Wochentage verteilt, also der empfohlenen Menge, auf der sicheren Seite. Dabei sollte man aber darauf achten, den Alkohol während des Essens zu trinken, nicht außerhalb dessen.

Eigentlich heißt es, der Alkoholkonsum und -missbrauch sei rückläufig. Hat unsere Gesellschaft trotzdem ein Problem mit Alkohol?

Wir glauben, dass der Konsum abgenommen hat, aber sicher wissen wir es gar nicht. Gutes Beispiel: Beim Komasaufen wird in der Statistik viel geschönt. Was stimmt, ist, dass der Pro-Kopf-Konsum von Alkohol pro Jahr seit 1980 zurückgeht – trotzdem sind wir immer noch Spitzenreiter in Europa.

Und Alkohol verursacht nicht nur viele Krankheiten, sondern auch 25 Milliarden Euro pro Jahr an Folgekosten für diese Schäden. Jugendliche fangen bereits mit 12 Jahren an, Frauen und Akademiker trinken immer häufiger und auch bei sehr alten Leuten in Altenheimen nimmt der Konsum immer weiter zu. Ich könnte jetzt wahnsinnig viele Zahlen nennen, kürze stattdessen ab und sage: Wir haben ein Alkoholproblem.