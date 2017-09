Diese Frauen wollen verhindern, dass die AfD in den Bundestag kommt

Today

Die AfD ist bekannt für, nun ja, konservative Positionen. Am bekanntesten sind die Einstellungen der Partei zu Flüchtlingen und Zuwanderung. Aber auch ein altmodisches Familienbild gehört zur Wahlkampfstrategie: Vater, Mutter, Kind, so scheint die Wunschkonstellation zu sein. Und wohin gehört die Frau? Klar, nach Hause!

Beispiel gefällig?

Vielleicht will Andreas Wild damit sagen, theoretisch solle zwar jede Frau machen dürfen, was sie will – nur halt nicht alle, um die Quote zu erfüllen. (Die AfD-Fraktion in Berlin, wo er im Abgeordnetenhaus sitzt, hat Wild im Juli ausgeschlossen.)

Ein weiteres Beispiel: