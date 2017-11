AfD-Politiker zeigt halbleeren Bundestag, schummelt aber beim Foto

Gerechtigkeit

Von Björn Höcke hat man in letzter Zeit weniger gehört, seitdem es in den Talkshows vor allem um Jamaika geht. Doch der Spitzenmann des rechten AfD-Flügels ist immer noch da. Und in Thüringen wird bereits darüber spekuliert, ob Höcke bei möglichen Neuwahlen nicht doch noch für den Bundestag kandidieren könnte (Thüringer Allgemeine). Ist die "Dresdner Rede" Höckes bereits wieder vergessen?

Die Aktivisten des "Zentrums für politische Schönheit" tun alles, dass es nicht soweit kommt. Seit Monaten beobachten sie nach eigenen Angaben Björn Höcke als "zivilgesellschaftlicher Verfassungsschutz". Mit einem Ableger des Berliner Holocaust-Mahnmals wollen sie außerdem dafür sorgen, dass er der "dämlichen Erinnerungskultur" auch zu Hause nicht mehr entkommt: