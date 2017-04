Müssen die Blockaden sein? Wir haben Demonstranten beim AfD-Parteitag getroffen

Am Samstag bleibt es zunächst an den meisten Stellen friedlich. Nur an einigen Orten kommt es zu Rangeleien und Auseinandersetzungen von Gegendemonstranten mit der Polizei, die sie vom Blockieren abhalten will. In Deutz rennen gut zwei Dutzend niedersächsische Hundertschafts-Polizisten am Morgen auf eine Blockade zu, schubsen ohne Ankündigung ein paar Demonstranten zu Boden. Kurz später ziehen sie sich genauso schnell wieder zurück.

Abseits der Demonstrationen und Blockaden kommt es vereinzelt auch zu Angriffen auf AfD-Mitglieder: In der Innenstadt greift ein Vermummter einen AfD-Delegierten mit einer Holzlatte an. Dabei wird auch ein Polizist verletzt, der dazwischen geht (Kölner Stadtanzeiger).

Andere AfD-Mitglieder werden vor ihren Hotels von Gegendemonstranten abgefangen, mit Konfetti beworfen und müssen unter Polizeischutz durch die Gegendemonstranten gebracht werden.

Deren Message ist laut und deutlich: "Wir wollen euch hier nicht!"

Das sagen die Teilnehmer: