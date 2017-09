Was bedeuten diese Waschsymbole?

Gerechtigkeit

Junge Menschen sind im deutschen Bundestag deutlich unterrepräsentiert. Im neuen Parlament sind nur zwölf von 709 Politikern zu Beginn der Legislaturperiode unter 30. Es sind alles Männer: 6 von der AfD, 3 von der CDU, 2 von der FDP und einer von der Linken.

Nur zwei von ihnen sind jünger als 25: Roman Müller-Böhm, 24, FDP, aus Oberhausen und Philipp Amthor, 24, CDU, aus Anklam/Vorpommern-Greifswald.

In unserer Serie "Und was ist mit uns?" haben wir in den vergangenen Wochen die jeweils jüngsten Kandidaten der größeren Parteien in Baden-Württemberg gefragt, warum sie sich engagieren und was sie erreichen wollen. Hier bewerten sie ihr Ergebnis und wagen einen Blick in die Zukunft: