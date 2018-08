Auch für traditionelle Schönheitsideale hatte Frida nicht viel übrig. Sie machte sich die zusammengewachsenen Augenbrauen und ihre Gesichtsbehaarung zum Markenzeichen. In ihren Selbstportraits malte sie sich mit Flaum und Monobraue. Sie selbst sagte dazu einmal: “Die Schönheit und die Hässlichkeit sind ein Trugbild, da die anderen am Ende immer in unser Inneres schauen.”

Sie sah sich als "Tochter der Revolution", wollte die Welt mit ihren anti-kapitalistischen Visionen verändern.



"Abertausende Menschen leiden an Hunger oder haben kein Dach über den Kopf, während diese reichen Menschen feiern", regt sie sich zum Beispiel in einem Brief an eine Freundin auf. Sie war Sozialistin, hat für die Gleichberechtigung und Akzeptanz aller gekämpft und wollte die Welt von Ausbeutung jeglicher Art befreien: