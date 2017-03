Der Vokuhila ist zurück. Ja, das hast du richtig gelesen

Style

Wenn jemand "Vokuhila" sagt, dann denken wir an sowas:

Wir denken an ein Karnevalskostüm, an eine Perücke, Style: Achtziger. Doch es gibt jetzt, im Jahr 2017, wieder Menschen, die sich diese Frisur wirklich schneiden lassen.

Und so sieht das aus:

Damit setzt sich in der Mode ein Gefühl fort, das die Fashion-Industrie schon seit einiger Zeit zu bedienen scheint: die Sehnsucht nach den Achtzigerjahren. Als Leute mit Stil einen strubbeligen Oberlippenbart trugen, Pilotenbrillen mit hellgelbem Glas und Creolen aus Plastik.



Klar, die neuen Vokuhilas sehen nicht ganz so aus wie die von damals – sie sind wohl eher eine Hommage an die Frisur von einst. Der Wuschel-Pony ist einem eher glatten Pony gewichen, viele tragen die Haare hinten nicht halslang, sondern schulterlang.