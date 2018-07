Ein Tag, sechs Umkleiden: Zum Direktvergleich noch mal alles im Schnelldurchlauf.

Mein Fazit nach zwei Stunden Umkleiden-Hopping:

Tatsächlich macht es einen riesigen Unterschied, in welcher Kabine ich mit dem Kleid stehe. Schon während des Tests habe ich das gemerkt. Wenn ich die Fotos anschaue, wird der Effekt noch um einiges deutlicher.

Während ich mich in einigen Kabinen absolut wohl in meiner Haut (und im Kleid) fühle, finde ich mich in anderen so gruselig, dass ich mich so nie auf die Straße getraut hätte. Dann, wenn das Kleid auf einmal an den ungünstigsten Stellen zu kneifen scheint (Bauch! Oberschenkel!).

Der Knackpunkt dabei immer wieder: die Beleuchtung. Je nach Lichtverhältnissen wirkt meine Haut mal bleich und krank, mal sonnengebräunt. Mal wird der Körper im Spotlight gnadenlos ausgeleuchtet, mal sanft umschmeichelt.

Dabei sind es nicht ausschließlich die teuren Geschäfte, die gut abschneiden. Ausgerechnet bei Billig-Anbieter H&M finde ich mich im Spiegel am angenehmsten wiedergegeben.

Und was sagen die Experten dazu?