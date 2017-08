Diese Tattoos ergeben ein Daumenkino

Fühlen

Viele würden es vielleicht nicht zugeben – aber wie die eigenen Haare aussehen, das ist den meisten vermutlich wichtig. Wer würde das Haus schon mit fettigem und wochenlang nicht gebürstetem Haar verlassen?



Kayley Olsson zeigt nun, was passiert, wenn man sich lange nicht um die Haare kümmert. Die Frisörin aus Iowa in den USA hat in stundenlanger Arbeit die Frisur einer Kundin gerettet: