Wer uns dieses Jahr inspiriert hat

1. Michelle Obama und ihr feministisches Kleid.

An dieser Stelle kann eigentlich nur eine stehen: Michelle Obama. Die noch amtierende First Lady der USA hat nicht nur ein verdammt gutes Händchen, was ihre Garderobe betrifft. Sie findet auch häufig die richtigen Worte für pöbelnde Rechtspopulisten. "When they go low, we go high", sagte sie im Sommer auf dem Parteitag der Demokraten.

Besonders ihr Versace-Kleid wurde gefeiert. Das roséfarbene Metallkleid trug sie im Oktober anlässlich ihres letzten State Dinners mit dem damaligen italienischen Premierminister und dessen Frau. Eine Hommage an die Gäste – aber auch ein feministisches Statement: Das Kleid wie die Rüstung einer Amazone, die Designerin eine erfolgreiche Modeunternehmerin. (New York Times)